Via alle candidature per consulenza legale alle vittime di violenza

La Società della salute Lunigiana ha indetto una selezione pubblica, tramite valutazione comparativa, per l’affidamento di un incarico di consulenza legale per le donne vittime di violenza e di stalking, che si rivolgono al Centro Donna della SdS Lunigiana, che opera tramite un operatore dedicato nelle sedi dei comuni di Pontremoli, Villafranca/Bagnone, Fivizzano, Tresana, Licciana Nardi, Aulla, Fosdinovo, Filattiera e Mulazzo.

Più nel dettaglio, il servizio prevede di garantire colloqui di informazione e di orientamento, supporto di carattere legale, sia in ambito civile sia penale, informazione e aiuto per l’accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile. Le attività dovranno essere erogate per 4 ore settimanali nelle sedi degli sportelli dei comuni del Centro Donna o nelle strutture dedicate, all’indirizzo segreto che fornisce alloggio sicuro alle donne vittime di violenza o nello studio legale della persona scelta.

Il servizio prevede inoltre lo svolgimento di attività di formazione in tema di violenza di genere a supporto dei servizi della Zona Distretto/SdS Lunigiana e delle scuole, per sensibilizzare, educare e diffondere la cultura del rispetto di genere. L’attività formativa dovrà tradursi in 12 incontri all’anno della durata di circa 2 ore ciascuno e da svolgersi al Centro minori e famiglie, Consultorio giovani, UF.SMA, SerD, Servizio Sociale del Territorio, tutte le scuole della Lunigiana.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro e non oltre le 12.30 del 19 febbraio 2025 con una delle seguenti modalità: a mano, in busta chiusa, direttamente all’Ufficio Protocollo della Sds in Largo Giromini ad Aulla, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 oppure a mezzo raccomandata.