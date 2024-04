Via alla selezione pubblica per ausiliari del traffico

Azienda Multiservizi Forte dei Marmi ha indetto una selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria volta all’assunzione, a tempo indeterminato e parziale, di lavoratori con qualifica di ausiliario del traffico. Fra i requisiti specifici richiesti, avere già prestato servizio, con mansioni di "Ausiliario del Traffico" (o superiori, purché implicanti comunque lo svolgimento delle mansioni riconducibili all’anzidetto profilo professionale) per almeno un mese con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato. L’Azienda si riserva la facoltà di accertare l’idoneità, mediante visita medica di controllo, in base alla normativa vigente. Domande entro il 15 aprile all’Azienda Multiservizi Forte dei Marmi Srl Unipersonale, Piazza H. Moore 1, 55042 Forte dei Marmi (Lu) tramite raccomandata, consegna a mano o spedita tramite Pec all’indirizzo [email protected].