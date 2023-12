Via al Premio letterario ’Novani’: centinaia di studenti in gara

Il concorso letterario e artistico ‘Andrea Novani’ dell’Associazione per i diritti degli anziani Ada e Montignoso arriva alla settima edizione e si prepara ancora una volta a coinvolgere centinaia di studenti delle scuole elementari e medie della provincia apuana, sotto la guida del presidente Rolando Bellè. "Il premio – spiega Bellè – si pone lo scopo di consolidare nelle menti e nei cuori delle nuove generazioni lo spirito di collaborazione e il senso di appartenenza. Stimolare coloro che partecipano al premio alla conoscenza, al possesso e alla padronanza lessicale e sintattica della lingua italiana in modo tale che all’amore per essa si accompagni la capacità di valorizzare appieno tutte le potenzialità nella consapevolezza della varietà e della ricchezza espressiva che essa ci offre". Il consiglio direttivo del premio è composto, oltre che da Bellè, da Anna Maria Ghiso in qualità di segretaria. In giuria docenti ed esperti in poesia. Il premio da un paio di anni ha anche una sezione dedicata agli adulti, intitolata alla memoria del compianto professore Pietro Zaccagna, fondatore e ideatore del concorso. ‘No al bullismo’ è il tema di quest’anno. "Il bullismo è un comportamento scorretto e prepotente che ferisce le persone rendendole tristi e isolate. La vittima del bullismo subisce gesti di aggressività, minacce e intimidazioni da parte di una o più persone. E’ necessario contrastare queste violenze che colpiscono bambini, adolescenti e ragazzi", sottolineano gli organizzatori. Gli alunni e gli adulti possono partecipare, gratuitamente, alle sezioni poesia o racconto breve, in forma collettiva (intera classe), di gruppo (più studenti) o singola. I premiati riceveranno un diploma di merito e buoni acquisto per materiale didattico, intendendo in questo modo compiere un intervento di sussidiarietà nei confronti delle varie scuole e istituti. Le opere possono essere consegnate alla sede Ada in via Formentini 5 (Romagnano) Massa o spedite in via Simon Musico 8 54100 Massa. Scadenza 15 febbraio. Info: [email protected] telefono 339 8750102. La cerimonia di premiazione sarà ad aprile.