Via al corso della Misericordia per salvare vite

Imparare ad affrontare situazioni di emergenza e conoscere i metodi corretti per offrire sostegno a persone colpite da calamità naturali e non solo. È con questi obiettivi che la Misericordia San Francesco di Massa ha organizzato il nuovo ’Corso di Protezione Civile’, al via da domani alle 21 nella sede di viale Roma 33. Undici le lezioni – ogni lunedì e ogni venerdì alle 21 con formatori regionali della Misericordia di Massa riconosciuti dalla Federazione Misericordie della Toscana – in cui tutti i cittadini maggiorenni potranno apprendere numerose nozioni sulla sicurezza e sulle normative che regolano il funzionamento della Protezione Civile a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale, ma anche sulla gestione delle emozioni in condizioni critiche e di emergenza e su come fornire la migliore assistenza in diversi scenari.

Un corso importante, a frequenza obbligatoria, indispensabile per accedere al test finale per il conseguimento dell’attestato di Operatore Base di Protezione Civile. Al termine delle lezioni teoriche ne seguiranno altre di tipo pratico: i corsisti verranno addestrati all’uso delle attrezzature della Misericordia prima di svolgere delle esercitazioni, grazie alle quali saranno pronti per affrontare situazioni di emergenza. Per partecipare al corso, con ospiti esperti nel settore emergenze e della psicologia, è necessario iscriversi alla Misericordia San Francesco di Massa. Per altre informazioni scrivere a [email protected] o chiamare 349 5987504.

Misericordia che si è data da fare anche sotto le feste di Pasqua. Con le Cooperative Sociali La Salute e L’abbraccio, attuatori della coprogettazione con il Comune di Massa nell’ambito Housing First, con la collaborazione della Fraternita Misericordia San Francesco di Massa, hanno organizzato una giornata di solidarietà distribuendo confezioni di generi alimentari, colombe e uova in occasione della Santa Pasqua agli ospiti coinvolti nel progetto in situazione di fragilità sociale. Alla giornata promossa appunto dalle cooperative e dalla Misericordia ha partecipato l’assessore al Sociale Francesco Mangiaracina.

Alessandro Salvetti