Via ai lavori ad Albiano. Restyling delle fognature e delle condotte idriche

Nell’ambito del progetto di valorizzazione urbana e infrastrutturale denominato ’Amor di Campanile’ promosso dal Comune di Aulla, che prevede la riqualificazione del centro storico di Albiano Magra a partire dal suo campanile, il gestore del servizio idrico Gaia S.p.A. ha programmato l’avvio dei lavori per la sostituzione delle condotte di acquedotto e fognatura, incluse le operazioni di rifacimento di 40 allacci, in via Giannetti.

L’intervento prevede la sostituzione di circa 155 metri di infrastrutture idriche e 160 metri di condotte fognarie, ormai datate, con nuove tubazioni moderne ed efficienti che garantiranno un miglioramento significativo nella qualità del servizio per i residenti. L’investimento complessivo da parte di Gaia è di 150mila euro.

L’obiettivo del gestore è quello di eliminare le criticità legate all’usura delle reti, ma anche di contribuire alla riqualificazione dell’area, attraverso una progettazione coordinata al rifacimento della pavimentazione previsto dal Comune. Per consentire un’esecuzione rapida e coordinata dei lavori, infatti, Gaia ha deciso di affidare la sostituzione delle condotte alla ditta già incaricata della manutenzione civile per il servizio di fognatura e depurazione della Lunigiana. Tale scelta è volta a evitare ritardi nell’avanzamento del progetto e a mitigare i disagi ai cittadini, garantendo un’integrazione tra le opere di rifacimento delle infrastrutture e quelle di riqualificazione urbana.

"Non posso che esprimere il mio più sincero apprezzamento per questi lavori e per la loro realizzazione – ha affermato il sindaco di Aulla Roberto Valettini (nella foto) – Si tratta di un progetto che spicca sia per il miglioramento della funzionalità dei servizi offerti ai cittadini, sia per l’attrattiva che porta in termini di riqualificazione della località. Un progetto positivo capace di unire innovazione, efficienza e attenzione al contesto storico e sociale. Ringrazio il gestore idrico per la sua attenzione verso queste tematiche". Il presidente di Gaia S.p.A. Vincenzo Colle ha aggiunto: "Questo progetto è un esempio virtuoso di come la collaborazione tra amministrazione comunale e ente gestore possa portare a risultati concreti per le comunità. Con la sostituzione delle vecchie tubazioni, non solo garantiremo un servizio idrico e fognario più efficiente e sostenibile, ma contribuiremo a migliorare la sicurezza e la qualità della vita degli utenti".