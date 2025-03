Via ai corsi (base e avanzato) per diventare apicoltore promossi dalla Coldiretti

Un nuovo corso (base e avanzato) per diventare apicoltore e produrre il miele aperto ad hobbisti, imprenditori agricoli o più semplicemente a chi vuole approcciarsi al settore. Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione promosso dall’agenzia formativa Caict di Coldiretti Massa Carrara e Lucca in programma nei mesi di marzo e aprile. Il corso si terrà a Massa presso un’aula convenzionata. Previste anche sessioni pratiche in azienda agricola. Il corso mette nelle condizioni i partecipanti di avere una panoramica completa dal punto di vista tecnico, legislativo, sanitario ed ambientale del mondo delle api. Il corso è a pagamento. Per iscrizioni rivolgersi a Matteo Fazzi al 348 3129521 o [email protected]