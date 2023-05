Vendeva dosi di ‘coca’ Quarantenne arrestato

Usciva di casa a piedi, dava un’occhiata in giro per sincerarsi che non ci fossero rappresentanti delle forze dell’ordine, poi rientrava e usciva subito dopo con le dosi richieste dal cliente di turno a cui le consegnava dopo aver intascato il corrispettivo in denaro. Una premura che l’altra mattina non è bastata a un quarantenne massese per sfuggire all’arresto. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Massa, che lo tenevano sotto controllo da tempo, lo hanno colto in flagranza mentre vendeva la droga a pochi passi dalla sua casa e, finito in Tribunale con rito direttissomo, il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto che si presenti tutti i giorni dalla polizia giudiziaria in attesa del giudizio. Un’operazione frutto dell’impegno del reparto operativo-nucleo investigativo del Comando Provinciale dei carabinieri nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il quarantenne era finito nel mirino degli inquirenti perché sospettato di gestire uno spaccio al minuto di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina. E i sospetti sono stati confermati la mattina dell’arresto quando i militari che lo controllavano lo hanno visto uscire a piedi di casa, controllare che non ci fossero forze di polizia nei dintorni, poi rientrare e riuscire poco dopo per incontrare l’acquirente a cui aveva dato appuntamento. Così lo scambio tra contanti e droga ha avuto come osservatori i carabinieri del nucleo investigativo che lo hanno subito arrestato detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e recuperato la dose di cocaina appena ceduta.