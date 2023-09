Vendemmia a Massa: Bergiola Maggiore, tanti bambini alla scoperta del mondo del vino

Appuntamento con la vendemmia con l’iniziativa "Ohhhh per Bacco, l’arte del vino" che ha richiamato nel borgo di Bergiola Maggiore tante famiglie con bambini. L’evento, il secondo dopo il Covid, è promosso dall’associazione Pubblica assistenza di Bargana e Bergiola Maggiore, presieduta da Simone Bertelà. "Sono contento dell’ottima riuscita di questo appuntamento – spiega – e ho visto partecipare anche famiglie venute da fuori. Far vivere ai bambini dei momenti dedicati alla vendemmia è un arricchimento e un vero divertimento. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare i nostri paesi anche attraverso i prodotti tipici come l’uva e prossimamente con le castagne". I bambini hanno visitato il vigneto di Bruno e hanno staccato il loro grappolo d’uva utilizzando le tradizionali forbici, con l’aiuto di un rappresentante dell’associazione. Successivamente, sono stati accolti nella cantina di Nunzio per scoprire gli attrezzi necessari per la vendemmia e la produzione del vino. Sicuramente il momento più divertente è stato nel giardino sotto la chiesa di fronte a un tavolo ricolmo di grappoli d’uva con bigonce da riempire. Con le mani hanno schiacciato i grappoli separando i raspi e raccogliendo il succo nei contenitori. Una bella merenda li ha ripagati delle fatiche e la promessa è quella di tornare dopo il tradizionale giorno di San Martino, quando l’uva diventa vino. Una bella esperienza per i bambini. Prossimo appuntamento il 22 ottobre con la castagnata in piazza Annunziata.

A. M. Fru.