Vela e benessere per la fibromialgia. Convegno per sostenere chi soffre

La vela e le terapie complementari per sostenere il paziente con fibromialgia. ’Una vela per la rinascita’ riparte con un incontro con l’Associazione italiana sindrome fibromialgica. Domenica 12 gennaio, alle 17 al Club Nautico, si incontreranno i responsabili del progetto ’Una vela per la rinascita’ e alcuni dei massimi esperti di fibromialgia, sindrome che comporta dolore muscolo scheletrico diffuso e affaticamento, che colpisce solo in Italia due milioni di persone, in prevalenza donne, e che solo negli ultimi anni inizia ad essere riconosciuta come patologia cronica e invalidante.

Aisf oltre a lavorare per la ricerca e la cura della sindrome, sostiene i pazienti e li aiuta a convivere con la malattia, a mitgarne i fastidi anche con una corretta alimentazione e con attività come yoga e meditazione. Alimentazione e movimento, due dei pilastri del progetto ’Una vela per la rinascita’, diventano insieme alla vela il punto di sostegno per chi vive la fibromialgia. Interverranno il professor Piercarlo Sarzi Puttini, presidente Aisf e direttore di Reumatologia al Galeazzi Sant’Ambrogio di Milano; Giuseppina Fabio, vicepresidente Aisf, Laura Bazzichi, reumatologa, Francesca Giunti, fisioterapista, Silvia Landi, presidente del progetto velico, Roberta Tartarini, nutrizionista, Daniele Tonlorenzi, gnatologo, Annalisa Cenderelli referente Aisf. Si parlerà del progetto multidisciplinare ’Una vela per la rinascita’, delle terapie complementari, nutrizione, fisioterapia e attività complementari come la vela per il benessere psicofisico. Ancora siparlerà della fibromialgia: aggiornamenti sullo stato delle iniziative legislative e sanitarie per il riconoscimento della malattia.

"Le terapie complementari – ha spiegato Laura Bazzichi – offrono un valido supporto ai pazienti fibromialgici, migliorando il benessere fisico e psicologico. Integrare la vela in un programma di gestione della fibromialgia può contribuire ulteriormente al benessere generale dei pazienti, offrendo un’esperienza stimolante e gratificante a contatto con la natura. Il progetto ’Una Vela per la rinascita’ propone un innovativo approccio multidisciplinare che integra vela, fisioterapia, nutrizione e supporto psicologico per ritrovare vitalità e benessere".