Veicoli elettrici nella ztl. Un nuovo regolamento per consentire l’accesso

Un tavolo per modificare il piano della sosta. Tanti gli argomenti toccati ieri nella commissione urbanistica presieduta da Augusto Castelli con un focus sulle zone del centro storico in cui sono in vigore la ztl e l’area pedonale urbana. A illustrare la situazione in commissione andando a spiegare nel dettaglio il regolamento, l’assessore ai lavori pubblici Elena Guadagni e il dirigente della Municipale Paola Micheletti. L’area pedonale urbana è formata da piazzale Garibaldi, piazza Alberica, via Rosselli, via Rossi, piazza Battisti, piazza delle Erbe, una parte di via Roma, via del Mercato, vicolo Olivo, Ponte delle Lacrime, piazza Gramsci, via Castelfidardo e l’inizio di via Ulivi. "Nell’area pedonale urbana non dovrebbe essere consentito il transito ai veicoli, se non alcune categorie precisate dal codice della strada – ha spiegato Micheletti – e la nostra apu prevede il transito per qualcuno di questi mezzi". E’ consentito il transito, la fermata e la sosta nell’apu, tra gli altri, a velocipedi, mezzi di soccorso e delle forze armate, veicoli del Comune o di enti pubblici e privati con servizi di pubblico interesse, portavalori e auto funebri. Nell’elenco anche i veicoli ad emissione zero. "Sull’accesso libero nell’apu ai veicoli elettrici ci sarà la necessità di un approfondimento – ha aggiunto la comandante – perché al momento di stesura del regolamento, più di dieci anni fa, era un fenomeno ancora non diffuso. Penso sia utile per i permessi fare invece un aggiornamento del sistema – prosegue - perché alleggerirebbe le persone dall’onere di venire in sede fisicamente. Sopratutto le ditte userebbero questo sistema, che viene ritenuto più comodo".

Riflessioni anche sulla ztl (Ghibellina, Beccheria, Nuova, Repetti, Santa Maria, Finelli, del Plebiscito, dell’Arancio, San Piero, Loris Giorgi, Roma e Groppini; più piazza Duomo, Alberica e dell’Accademia". Infine alcuni vicoli: Pisano, Duomo, Plebiscito e Ponte Baroncino. "Anche in questo caso sarà opportuno un ragionamento sui veicoli elettrici – conclude – e per quanto riguarda il permesso a chi consegna la spesa e il cibo a domicilio serviranno delle modifiche all’orario, perché l’attuale orario del regolamento non risponde pienamente alle fascie della giornata in cui si mangia. Era stata fatta una deroga ma verrà inserita una voce specifica".