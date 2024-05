Vecchie glorie in campo per il cuore. Il calcio a sostegno di Monasterio: "Piccolo gesto per un’eccellenza"

Alla fine, a vincere in campo, è stata la solidarietà. La partita di beneficenza che si è tenuta al campo sportivo ’Del Freo’ ha raggiunto il suo scopo, raccogliere fondi per la Fondazione Monasterio, una vera eccellenza sanitaria del nostro territorio. Molte feste in una: la promozione del Montignoso in prima categoria, i nuovi impianti di illuminazione e punto ristoro, l’abbraccio delle vecchie glorie del calcio. In divisa da gioco anche il Prefetto Guido Aprea e il sindaco Gianni Lorenzetti. A bordo campo gli allenatori Silvio Baldini, Aurelio Andreazzoli, Sergio Battistini. "Abbiamo deciso di giocare una partita – racconta il primo cittadino – per festeggiare il mezzo milione ottenuto tramite finanziamento da parte della Regione, che ci ha permesso di mettere a nuovo alcune parti dell’impianto, come la nuova illuminazione, il punto ristoro e l’impianto antincendio. Abbiamo unito la nostra gioia a una causa di solidarietà, come quella di aiutare l’ospedale del Cuore. Ci è sembrato giusto dare un sostegno, fare un piccolo gesto per dare una mano a una vera e propria eccellenza sanitaria".

Organizzatore della manifestazione, che ha visto prima un quadrangolare tra i giovani talenti della scuola calcio Montignoso classe 2015, Alfio Poggi, conosciuto come ’mente e cuore’ della festa dei Pefan di Montignoso. "Ho accolto subito la richiesta del sindaco Lorenzetti. Siamo contenti di aver dato il nostro contributo. E poi, a 81 anni, ho anche segnato...". La cronaca della partita: il match si è concluso in parità, 1-1 con gol di Roberto Rebughini per la squadra ’Arancione’ e il vecchio leone Alfio Poggi su rigore per la squadra ’Rosso blu’. Le squadre: Rossoblu Grossi; Passaponti, Maghelli, Mosti, Ceragioli, Tornaboni, Gianni Lorenzetti (sindaco di Montignoso), Todisco, Guido Aprea (Prefetto), Del Giudice, Poggi, Martorelli. All. Andreazzoli e Roberto Carmassi. Arancione Tonarelli, Gassani, Antompaoli, Nardini, Gella, Fusco, Francesconi Michele, Francesconi Giulio, Palagi, Pennoni, Poggi Massimo. A disposizione: Guadagni, Ciregia, Lazzini, Canterelli, Del Freo, Rebughini, Ricci. All. Silvio Baldini e Aldo Poggi.