Variante, nuova fase. Si apre il confronto sull’ex Universal Bench

Un’altra variante commerciale sta facendo discutere in città, dopo quella Sogegross divenuta famosa per l’area ex Dalmine. Stavolta si tratta della variante ex Universal Bench, quindi di fatto nella fascia di bordo della zona industriale, al confine con l’Aurelia, a Mirteto, e dove già il Regolamento urbanistico prevedeva la possibilità di insediamenti commerciali. La recente adozione della variante da parte del consiglio comunale di Massa, avvenuta a inizio giugno, da un lato ha aperto un ennesimo confronto politico e urbanistico, a volte anche duro, dall’altro ha comunque avviato una nuova fase di confronto con il territorio che può presentare osservazioni sullo strumento di pianificazione. La variante con le modalità di partecipazione previste sarà illustrata in un apposito incontro pubblico per che si terrà giovedì 3 luglio, dalle ore 18 alle 20, nella sala del consiglio comunale ’10 Aprile’. Interverranno l’assessore Alice Rossetti , il responsabile del procedimento Lorenzo Tonarelli e i progettisti, che saranno poi a disposizione per un momento di approfondimento, di confronto e per rispondere ad eventuali domande.

In estrema sintesi, si prevede di realizzare una superficie di vendita di circa 6.700 metri quadrati, attraverso quattro blocchi commerciali e un parcheggio di servizio da circa 500 posti auto. L’incontro può essere seguito, senza possibilità di partecipazione attiva, in diretta streaming attraverso la stessa piattaforma web utilizzata per la trasmissione dei Consigli comunali al link https://massa.consiglicloud.it/home. Per chi volesse approfondire le previsioni della variante e prendere visione degli elaborati progettuali, i documenti sono disponibili sul sito del Comune di Massa, nella sezione trasparenza. Il periodo per le osservazioni di 60 (sessanta) giorni, decorre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.