"Variante Aurelia, tutto ok. Nessun rischio idraulico"

"Il comitato anti-variante Aurelia racconta bugie: le variazioni localizzate dei livelli idrici, al contrario di quello che sostengono i signori del no a tutto, in alcuni casi vanno persino a ridurre il rischio. Si esclude la necessità di ulteriori opere idrauliche di difesa del suolo, garantendo una gestione del rischio idraulico residuo attraverso le procedure già esistenti del Piano comunale di Protezione civile, e l’installazione di pannelli informativi per le allerte meteo, come già avviene in altre zone del nostro territorio". Lo afferma il deputato massese della Lega Andrea Barabotti in risposta ai dubbi avanzati dal comitato del no alla variante circa la ricaduta dell’opera sulla cassa di espasione prevista per il rischio idraulico. "L’interlocuzione tra i ministeri competenti e Anas – continua Barabotti – è in corso e affronta tutti i temi sensibili legati alla realizzazione della variante Aurelia. Il progetto è sottoposto a rigorosi controlli ambientali in sede di Valutazione di impatto ambientale (Via), e i suoi benefici sono evidenti e misurabili. Le conclusioni dello studio di compatibilità idraulica del progetto definitivo, attualmente al vaglio della Via, confermano che il tracciato attraversa aree con una certa pericolosità idraulica ma l’opera è progettata nel rispetto della legge, adottando tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare qualsiasi aggravamento delle condizioni di rischio idraulico in altre aree. Le modellazioni idrauliche effettuate confermano che, anche in caso di eventi estremi con tempi di ritorno di 30 o 200 anni, non si registrerà alcun aumento dell’estensione delle aree a rischio di esondazione. L’analisi conferma che il progetto della variante Aurelia può procedere in sicurezza, garantendo tutte le tutele necessarie. Si tratta di un’opera fondamentale per il nostro territorio".