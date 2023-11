"Variante al Progetto Integrato per l'Abbattimento delle Emissioni Climalteranti a Massa"

Approvata dal Comune di Massa una variante al “Progetto integrato per l’abbattimento delle emissioni climateranti in ambito urbano. Recupero e riqualificazione di via Croce in un viale alberato e completamento del verde esistente di viale Eugenio Chiesa e Piazza Matteotti”. In particolare gli interventi di recupero di via Croce comportano la messa a dimora di ben 100 alberature finalizzate all’assorbimento delle emissioni climalteranti e delle sostanze inquinanti, andando a creare un viale alberato; inoltre il progetto prevede la riorganizzazione del parcheggio posto nelle vicinanze del Palazzo di

Giustizia, in cui sarà realizzata un’aiuola. Sul lato Carrara di Via Benedetto Croce sarà

collocato un tratto di pista ciclabile a doppio senso di marcia tra il marciapiede esistente e il filare di alberi intervallati a spazi di sosta.