Varata in porto ’Alfamorring 1’ Cresce la flotta degli ormeggiatori

E’ stata varata ieri la motobarca Alfammoring 1 dagli ormeggiatori del porto. Costruita nei cantieri Calafuria, dotata di tutti i mezzi di emergenza con un motore da 200 cavalli e l’elica di prua, la barca farà parte della flotta del gruppo di ormeggiatorie e battellieri. Il team presente in porto da 55 anni è parte integrante dei servizi tecnico nautici di supporto alla Capitaneria: dagli interventi di routine all’emergenza, sempre presenti 24 ore su 24 per tutto l’anno. Fra gli interventi quello del Natale del 1993 quando la nave in costruzione al cantiere, in condizioni meteo avverse strappò gli ormeggi e finì sul Club Nautico, ultimo il recupero della barca a vela in panne dei giorni scorsi. Ancora il lavoro svolto a Viareggio dei due vari dei cantieri più importanti nel mondo collaborando con il Corpo piloti di Marina di Carrara e dei rimorchiatori della ditta Neri, il lavoro dove noi tutti collaboriamo alla massima efficienza per un unico scopo salvaguardare il bene comune per la sicurezza e approdo delle navi.