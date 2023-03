Valzer di nomine e candidature Sds, Aulla vuole la presidenza "Comune spogliato di troppi servizi"

"Una parte della destra incapace di guardare al bene del territorio, delle persone più fragili, in particolare i tanti anziani in Lunigiana, pensa solo al proprio tornaconto e mette a rischio i servizi socio-sanitari che la Società della Salute della Lunigiana garantisce da anni con impegno". E’ un’analisi a tutto tondo, quella del gruppo Aulla nel cuore, espressione della maggioranza in consiglio comunale. Che tocca duro in merito alle continue fumate nere per il rinnovo della presidenza. "Rattrista che ci sia chi si è fatto usare per la smania di occupare una poltrona, come è accaduto durante l’ultima assemblea dei soci mettendo assieme destra ed estrema sinistra, spaccando l’unità dei sindaci lunigianesi – spiegano – Tutto l’opposto di una buona amministrazione che voglia operare nell’interesse della nostra terra, dove, solo con una politica responsabile e di coesione, si può fare qualcosa di positivo. Valga l’esempio del sindaco Roberto Valettini quando ha guidato, con consenso unanime, l’Unione di Comuni Montana della Lunigiana, con ottimi risultati per tutto il territorio".

Al centro il rifiuto dell’accentramento dei servizi socio sanitari "dove c’è già tutto. E’ ora che a presiedere la Società della Salute della Lunigiana sia un Comune come quello di Aulla, privo di ospedale e che è stato spogliato di tanti servizi negli anni passati. E la nostra opposizione aullese? Incredibile, ma vero, invece di sostenere il nostro sindaco, quindi il Comune di Aulla e la comunità, “flirtava” con altre amministrazioni per indebolire la sanità aullese. Un’opposizione senza progetti, senza proposte, unita da un solo collante: l’odio per il sindaco Valettini". Il primo cittadino ha precisato di non voler parlare di "odio nei miei confronti dalle opporizioni. Posso dire che non fanno mai quadrato con me, neppure quando potrebbe davvero essere utile fare squadra, nell’interesse della comunità – dice – Aulla è stata scippata negli anni passati di servizi e sarebbe ora il momento di privilegiare gli interessi della collettività e non, in ipotesi, fare prevalere incomprensibili risentimenti". Poi lancia l’endorsement per Giannetti alla guida dell’Unione dei Comuni, oggi c’è l’assemblea: "Mi auguro la massima convergenza di tutti i sindaci verso il candidato Gianluigi Giannetti – conclude – In questa come in altre realtà comprensoriali della Lunigiana ogni divisione è disutile".