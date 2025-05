Inclusione sociale. Apre il ’Dog Garden’ in collaborazione con la ’Casa del Vento’

A Pontremoli è stato appena inaugurato un ’dog garden’, un’area verde pensata per il benessere dei nostri amici a quattro zampe e per promuovere l’inclusione sociale. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Società della salute, in particolare i partecipanti alle attività diurne dell’Ufsma – Centro di aggregazione ‘Casa del vento’, con il Comune di Pontremoli, e un’attenzione particolare alle persone fragili e alla cura degli animali, creando un ambiente che unisce solidarietà, creatività e rispetto. Il dog garden, situato al campo del Marello (Rione San Pietro) è un luogo dedicato a tutti i cani, grandi e piccoli, e alle persone che desiderano partecipare a un’attività significativa.

Gli attrezzi e i giochi presenti sono stati realizzati a mano e con materiale di recupero dagli utenti del centro, seguito con attenzione dagli operatori dell’Aurora domus. Sono stati proprio gli operatori a pensare, durante un laboratorio di falegnameria, di realizzare giochi, scivoli e attrezzi per i cani da destinare al dog garden. E sperano che l’esperienza si possa replicare in altri comuni della Lunigiana. Si sono divertiti molto nel realizzare attrezzi unici e personalizzati, utili per tutti gli amanti dei cani. Lo spazio pontremolese rappresenta quindi un’opportunità di inclusione, di crescita personale e di cura degli animali, in un ambiente sicuro e accogliente.

"Gli attrezzi e i giochi sono frutto del laboratorio di falegnameria - ha esordito Enrica Castellini, assistente sociale che gestisce il centro di aggregazione -, il Comune ci ha dato l’opportunità di allestire il dog garden, siamo convinti che non sarà il primo, ma che anche altri comuni ci daranno la stessa possibilità".

"Siamo affezionati a questo spazio - ha aggiunto poi il sindaco di Pontremoli, Jacopo Ferri - ringraziamo gli utenti del Centro di aggregazione per il loro lavoro, è un’idea apprezzata, che evidenzia il bel rapporto tra le persone, con la natura e gli animali". "Questa iniziativa - commenta infine Maria Azzurra Bianchi, responsabile Unità funzionale salute mentale adulti - unisce il servizio di salute mentale con il territorio, è una collaborazione con i comuni, nella creazione di progetti destinati a tutte le persone. E’ un esempio di integrazione a diversi livelli e una visione ampia di collaborazione tra i servizi, come viene ben rappresentato dalla Società della salute".

L’Ufsma – Salute mentale adulti è composta da un’equipe multidisciplinare territoriale, responsabile di prendersi cura della salute mentale dei cittadini maggiorenni presenti nel territorio della Lunigiana ed è composta da medici psichiatri, infermieri, psicologi, assistenti sociali, educatori, animatori. L’equipe garantisce vari servizi, dalla prima visita alla valutazione e presa in carico, consulenza, trattamento ambulatoriale e domiciliare, psicoterapia, attività di reinserimento sociale, riabilitazione psicosociale e sostegno alle famiglie. Al servizio sono sempre disponibili un assistente sociale in grado di fornire risposte alle persone con problematiche sociali e uno psicologo per ascoltare e dare risposte alle persone che abbiano bisogno di sostegno o terapia. In continuità c’è un centro diurno, ‘La casa del vento’, che accoglie ospiti inviati dal servizio con un progetto terapeutico individualizzato e condiviso dall’utente, dalla sua famiglia e dal gruppo multi- professionale.