Valorizzazione del Portone. Targhe ai due monumenti

Due targhe esplicative per valorizzare la storica fontana di Battì dal Barile (1617, commissionata da Alberico Cybo Malaspina) e l’Arco del Salvatore (XVI secolo), situati in piazza del Portone nel centro storico di Massa. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto di tutela e rivalutazione dello storico quartiere del Portone ed è stata promossa dall’associazione Italia Nostra, sezione di Massa Montignoso. Le due targhe sono state scoperte alla presenza dell’assessore alla cultura, Monica Bertoneri, e di un pubblico interessato con esponenti di numerose associazioni culturali del territorio. Ha introdotto il presidente di Italia Nostra, Bruno Giampaoli, coadiuvato dallo storico Franco Frediani e dall’architetto Marco Tonelli. L’evento è stato arricchito con poesie e monologhi dedicati a ’Battì’, personaggio che è sempre stato al centro della vita massese, definito "personaggio parlante" perché aveva il compito di esprimere i malumori popolari e lanciare invettive contro personaggi illustri e potenti di turno. E questo lo faceva attraverso un dialogo con la ’Togna’, la controparte femminile di un’altra fontana che si trova all’interno di Villa Massoni. Sono intervenuti con letture in dialetto massese Fabio Cristiani, Mario Ricciardi, Armando Manfredi e Paolo Milani.

L’assessora Bertoneri ha portato il saluto ricordando il Battì "come luogo del cuore della sua infanzia", ringraziando quindi per l’evento. Nell’occasione l’assessora Bertoneri ha ricevuto dai presenti anche alcuni appunti sulla manutenzione del luogo, tra cui il ripristino dei fari posti alla base dell’Arco del Salvatore, per valorizzare ulteriormente il bel monumento.

Continua dunque il percorso sulla tutela e la rivalutazione delle opere culturali e artistiche cittadine grazie all’opera dell’infaticabile Giampaoli, che ha coinvolto il Bar Italia, Enzo Posterli, alcuni residenti e commercianti, riunendo in piazza del Portone un gruppo di persone che hanno condiviso l’iniziativa promossa con la collaborazione del Comune di Massa e della Curia vescovile, che ha dato il nulla osta all’apposizione delle targhe volte a far conoscere la città attraverso i significativi monumenti che la caratterizzano.

Angela Maria Fruzzetti