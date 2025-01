Valesi: "Perchè premiare l’architetto Lera?"

"Abbiamo appreso con sorpresa e meraviglia l’assegnazione all’architetto Tiziano Lera del prestigioso Premio Régula per la piazza del Pontile di Marina di Massa. Forse, in considerazione delle forti critiche ricevute (anche nei confronti del Comune), l’architetto aveva bisogno di quel premio per... equilibrare un po’ le contestazioni". Non manca l’ironia a Cesare Valesi di Sinistra Italiana che torna a criticare l’architetto e il sindaco per la ’riqualificazione’ dell’area del pontile.

Il Premio Régula, lo ricordiamo, celebra i migliori progetti italiani nei settori dell’architettura, design, tecnologia e sostenibilità. "Una domanda sorge spontanea – dice Valesi –: perché proprio per quella piazza? I massesi, i marinelli e i forestieri che hanno la seconda casa a Marina hanno contestato quel progetto. A questo punto diventerebbe impossibile non fare delle considerazioni sulle giurie dei premi: si tratta di gruppi e associazioni autocelebrative, in alcuni casi si dividono anche i riconoscimenti. Insomma, se la cantano e se la suonano tra loro".