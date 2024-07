Valdo Spini apre il circolo ‘Fratelli Rosselli’

Una doppia iniziativa oggi per il presidente della Fondazione Circolo Fratelli Rosselli (ed ex ministro) Valdo Spini (nella foto). Nel segno del passato e del futuro. Stasera Spini sarà l’oratore ufficiale dell’iniziativa del Comune di Filattiera in ricordo delle cinque vittime di Ponticello. "Altissimo – dichiara Spini – è stato il prezzo pagato in termini di vittime civili dalle popolazioni intorno alla linea gotica. I nazifascisti credevano così di scoraggiare la Resistenza dei partigiani. Ma invano: questo al contrario provocò sdegno nei loro confronti e consolidò la solidarietà contro l’invasore tedesco e chi lo supportava".

Il futuro vede la costituzione è l’appuntamento, sempre nella giornata di oggi, del Circolo Fratelli di Fosdinovo. Si svolge nel nome di Carlo e Nello Rosselli e avrà inizio alle 17, al Centro Palomar Caniparola di Fosdinovo. Anche in questo caso parteciperà l’onorevole Valdo Spini. "Far rivivere i borghi storici è un impegno molto importante non solo dal punto di vista culturale ma anche sociale – spiega Spini –. In tal senso la fondazione di un Circolo culturale nel comune di Fosdinovo , con le sue tradizioni storiche e artistiche, che arrivano a coinvolgere il soggiorno del nostro sommo poeta Dante Alighieri, è un avvenimento quanto mai significativo. Che poi questo circolo sia intitolato ai Fratelli Rosselli è una iniziativa quanto mai coerente con le tradizioni democratiche e antifasciste di una provincia, quella di Massa Carrara, decorata di medaglia d’oro al valor militare per la sua azione nella Resistenza".

Niccolò Gramigni