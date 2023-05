Vaccari ordina tre nuovi diaconi "Al servizio di fratelli e chiesa"

Il vescovo Mario Vaccari ha ordinato tre nuovi diaconi permanenti nella Concattedrale di Pontremoli, durante la celebrazione eucaristica vespertina della solennità dell’Ascensione del Signore. A ricevere l’ordine del diaconato sono stati Alcide Rossi, Alessandro Frugoni e Loris Pucci. "Non siamo noi che siamo a chiedere – ha dichiarato Alessandro Frugoni, 54 anni originario di Massa – ma Dio che sceglie, per quanto mi riguarda dopo un lungo cammino a servizio della Chiesa". Alcide Rossi, 74 anni, proviene invece dalla Lunigiana, dal paese di Serravalle: "Il senso del ministero diaconale – ha affermato – è quello del servizio, anche se già da diversi anni sono a disposizione della parrocchia, ma con il conferimento del diaconato questa dimensione si espande e si allarga in modo da essere più utili ai fratelli e alle necessità della Chiesa". Infine, Loris Pucci, 72 anni è originario di Bagnone, anch’egli è pensionato. "Per certi aspetti – ha aggiunto – dopo tanti anni quella al diaconato permanente è stata una chiamata inaspettata, che mi riempie di gioia: non la considero la fine di un percorso, ma l’inizio di un altro tempo della mia vita". Il vicario generale, don Marino Navalesi, ha rivolto gli auguri al vescovo per l’anniversario del suo primo anno come vescovo diocesano, il 22 maggio.