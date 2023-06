Vaccari incontra diaconi e sacerdoti Focus sulla missione dei religiosi

Nel giorno in cui si celebra la festa del Sacro Cuore di Gesù, la chiesa cattolica celebra la “Giornata sacerdotale“. L’iniziativa è in programma per oggi e ha l’obiettivo dichiarato di porre l’attenzione – come ogni anno – sull’identità e la missione dei sacerdoti, i quali quotidianamente sono chiamati a rinnovare quel patto di fedeltà stretto con Gesù e la chiesa.

Per l’occasione, il vescovo diocesano monsignor Mario Vaccari ha convocato i sacerdoti e i diaconi presso i locali del seminario di Pontremoli, che appunto è intitolato proprio al Sacro Cuore di Gesù. Già lo scorso anno questa iniziativa si era tenuta nella cittadina di Pontremoli, in modo tale da poter essere più “in sintonia” con le celebrazioni del quarto centenario della Madonna del Popolo. I sacerdoti e i diaconi sono stati convocati per le 9.30 dunque nei locali del Seminario, iniziando l’incontro con la recita dell’Ora Media alle 10, mentre a seguire ci sarà un intervento del vescovo Mario Vaccari.

L’incontro terminerà con la celebrazione della santa messa prevista alle 12 nella cappella del Seminario stesso. Come di consueto, nel corso della messa, verranno ricordati gli anniversari di ordinazione presbiterale di alcuni sacerdoti: 70° don Eraldo Tognocchi, 60° don Danilo Vita, 25° don Mario Arenare, don Stefano Lagomarsini e don Graziano Galeotti. Sarà l’occasione anche per ricordare nella preghiera i sacerdoti che sono scomparsi durante l’anno pastorale 20222023.