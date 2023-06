Vacanze Scolastiche a Pontremoli, Giochi, Divertimenti e Esperienze per Bambini e Ragazzi

Arrivano le vacanze scolastiche e tante iniziative di ricreazione tra giochi, divertimenti, esperienze e natura sono proposte da una ricco calendario curato dal Comune di Pontremoli con la Consulta della Famiglia assieme a Centro Giovanile e Kinemove Sport. L’edizione 2023 di “Viviamo il mare“ si chiuderà domani: si potrà raggiungere la "Colonia Diocesana" di Marina di Carrara per trascorrere giornate in armonia e benessere. Partenza alle 8.30 da piazza Italia con pulmino e ritorno alle 17.30 (costo del trasporto 6 euro). Prenotazioni allo 0187- 4601246 – 242 – 232 – 220. Poi ci sono “E..state con noi – Bambini a Pontremoli“ e “Summercump – Country club 2023“. La prima è l’iniziativa rivolta a bambini e ragazzi organizzata dal Comune di Pontremoli e dalla Società della Salute della Lunigiana attraverso il Centro Giovanile “Mons. G. Sismondo“ e gli operatori di Aurora Domus. Calcio, basket, pallavolo, bocce, rugby saranno solo alcune delle attività in cui i più piccoli potranno cimentarsi insieme a numerosi laboratori che gli permetteranno di mettersi alla prova con le varie discipline sportive. E poi uscite sul territorio, laboratori di pittura, creativi, di origami e addirittura un corso per apprendere le tecniche di base di primo soccorso. A dare un supporto importante il gruppo scout (info al 333 1679211). La seconta invece, è l’iniziativa messa in campo da Kinemove Center in collaborazione con il Comune di Pontremoli. Fino al 31 agosto, dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 18, bambini e ragazzi potranno partecipare a tutte le attività organizzate dal centro sportivo basate su alcune delle discipline sportive più in voga e su rinfrescanti tuffi in piscina. (info al 340 9783123).

N.B.