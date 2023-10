"Va potenziata la ferrovia lungo la costa di Massa Carrara"

C’è pure la variante Aurelia inserita fra le opere progettate e finanziate che secondo il Libro Bianco di Unioncamere potrebbero servire a potenziare sotto il profilo infrastrutturale il territorio apuano, e in questo caso Massa. Eppure fra le priorità di livello 1 spunta anche una nuova ’proposta’ che non riguarda le strade ma sarebbe essenziale stando all’analisi di UnionCamere: il potenziamento dell’alta velocità tirrenica e la realizzazione di una stazione unica, invece di due, fra Massa e Carrara. "La dorsale ferroviaria tirrenica rappresenta il secondo asse di mobilità ferroviaria verticale della regione, dopo la linea Bologna-Firenze-Roma. La linea tirrenica entra in Toscana dalla Liguria attraversando le province di Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto, per poi proseguire verso il Lazio". Linea elettrificata a doppio binario con scarsi e infrequenti collegamenti ad alta velocità verso le città costiere con tempi di percorrenza ormai fuori standard. "Al fine di migliorare la connettività dei capoluoghi costieri – si legge nel Libro Bianco – risulta prioritario approntare una riflessione circa la possibilità di potenziare il servizio di treni veloci in direzione nord-sud, incrementando il numero di corse e diminuendo i tempi di percorrenza. Nello specifico, il territorio di Massa e Carrara rileva la forte necessità di essere adeguatamente inserito nel sistema alta velocità, con l’aumento dei treni Freccia che fermano nei due comuni e la realizzazione di una stazione unica dedicata". E se non ci fossero possibilità di potenziarla? Secondo il documento "è stata espressa, da alcuni territori, la necessità realizzare una linea dedicata all’Alta velocità lungo l’asse tirrenico". Senza dimenticare il raddoppio della Pontremolese che migliorerà i collegamenti con la pianura padana per il trasporto di merci e persone.