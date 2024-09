’Uno sguardo verso il futuro’. Campo scuola di Protezione civile

Massa ospita, da oggi a domenica, il Campo scuola di Protezione civile organizzato dal Secov Toscana in collaborazione con il Nucleo di Protezione civile Anc di Massa, un appuntamento rivolto ai volontari dei nuclei di protezione civile dell’Associazione nazionale carabinieri toscani. Intitolato ’Uno sguardo verso il futuro’, l’evento, in programma al Parco della Comasca di Ronchi, rappresenta un’opportunità cruciale per la formazione dei volontari, preparando una nuova generazione pronta ad affrontare le sfide future con competenza e professionalità. Il campo si sviluppa attorno a quattro temi fondamentali: protezione, informazione, formazione e crescita. La protezione è intesa come cuore delle attività che vedranno i volontari impegnati in simulazioni pratiche di emergenze, al fine di potenziare le loro capacità di risposta in situazioni critiche e garantire la sicurezza delle comunità. Altrettanto importante è l’informazione, poiché una comunicazione efficace è essenziale per prevenire e gestire le emergenze. Durante l’evento, riceveranno una formazione mirata alla diffusione di informazioni chiare e tempestive alla popolazione, favorendo una gestione più efficiente delle emergenze. Ci saranno inoltre workshop e attività pratiche, pensate per migliorare le competenze tecniche dei partecipanti.