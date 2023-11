"Uno Sguardo dal Ponte" al Teatro degli Animosi di Carrara

Al Teatro degli Animosi di Carrara arriva Massimo Popolizio con ’Uno sguardo dal ponte’. Massimo Popolizio interpreta e cura la regia dell’opera di di Arthur Miller, traduzione di Masolino D’Amico. Lo spettacolo è in scena al Teatro degli Animosi di Carrara sabato (abbonamento B) e domenica (abbonamento C) nell’ambito del cartellone promosso da Comune di Carrara e Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Sul palco Valentina Sperlì, Michele Nani, Raffaele Esposito, Lorenzo Grilli, Gaja Masciale, Felice Montervino. Produzione Compagnia Umberto OrsiniTeatro di Roma-Teatro NazionaleEmilia Romagna Teatro ERT - Teatro Nazionale. Il destino ineluttabile, da cui si può essere vinti e annientati, guida la trama di questo capolavoro della letteratura americana. Il dramma di Arthur Miller, scritto nel 1955 a partire da un brutale fatto di cronaca, narra le disavventure di un immigrato italiano a New York, dilaniato da una morbosa passione. Massimo Popolizio ne fa un grande racconto teatrale con la potenza espressiva di un film. Una grande storia raccontata a teatro, con la recitazione che il teatro richiede, ma con i ritmi di una serie e con le musiche di un film. Tutta l’azione è un lungo flash-back, in puro stile hollywoodiano, una magnifica occasione per mettere in scena un testo che assomiglia molto a una sceneggiatura cinematografica e che, come tale, ha bisogno di primi, secondi piani e campi lunghi. Ambientato in una comunità di immigrati siciliani a Brooklyn, ’Uno sguardo dal ponte’ è il dramma della gelosia di Miller. Un grande affresco sociale, ma anche il ritratto di un uomo onesto, Eddie Carbone interpretato da Massimo Popolizio, compromesso e sconfitto da una incestuosa passione erotica. Il testo ancora oggi concentra una serie di temi scottanti e attuali: la fuga dalla povertà, le tensioni dell’immigrazione clandestina, la caccia allo straniero e gli affetti morbosi che possono dilaniare una famiglia.

Per la prevendita la biglietteria del Teatro degli Animosi è aperta oggi e domani dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 18.30, mentre nelle giornate di spettacolo con dalle 10 alle 12.30 e dalle 18 alle 21. Prezzi dei biglietti: platea e palchi centrali 22 euro, 20 il ridotto; palchi laterali 16 euro, 14 ridotto; loggione 12 euro, 11 ridotto. I biglietti sono acquistabili a prezzo intero anche su Vivaticket.Inizio spettacolo alle 21. Per informazioni, Ufficio Cultura telefono 0585641419; Teatro degli Animosi, piazza De Andrè Carrara, telefono 0585641317 nei giorni di apertura della biglietteria.