Uno psicologo di supporto ai cittadini nelle farmacie comunali. E’ la richiesta che avanza il consigliere del Gruppo misto Antonio Cofrancesco (nella foto) con una mozione indirizzata all’amministrazione. "L’emergenza Covid-19 - si legge nella mozione - ha travolto il nostro Paese e ha messo in grande difficoltà la popolazione, non solo in termini economici e sanitari, ma anche sul piano psicologico. La vita è stata stravolta, portando ad un’emergenza sociale senza precedenti". Nuovi poveri, disoccupazione e isolamento hanno accresciuto ansia e depressione, oltre a fenomeni di perdita di motivazione. "La consulenza dello psicologo consente di raggiungere il cittadino promuovendo la sua salute emotiva e psicologica – prosegue Cofrancesco -. Il progetto ‘Lo psicologo in farmacia’ si struttura in un servizio che si svolge all’interno della farmacia, contesto facilmente accessibile e familiare, e si rivolge ai cittadini maggiorenni che possono usufruire di una consulenza psicologica gratuita. Sarebbe fondamentale istituire in ogni comune questa figura per aiutare le persone che non possono intraprendere un percorso psicologico a pagamento" conclude Cofrancesco nella mozione che vuole impegnare sindaco e giunta a introdurre il servizio anche a Massa.

