Uniti da Artemisia, la mostra . Coda della cometa per i bisognosi

"Sulla coda della cometa" è la collettiva che unisce 18 artisti organizzata dall’associazione Artemisia. Dopo il successo di ’Alice oltre lo specchio’ a Fivizzano, l’associazione Artemisia, di cui è presidente Donatella Gabrielli Lagomarsini, propone questa nuova mostra d’arte che non solo celebra la creatività e l’unità, ma si propone anche di essere una fonte di speranza e supporto per chi si trova in difficoltà. L’immagine della cometa, con la sua scia luminosa che attraversa il cielo, rappresenta un simbolo di cambiamento, di nuove possibilità e di guida in tempi incerti. Al centro del progetto c’è un’opera realizzata a più mani: un quadro creato dalla collaborazione degli artisti ognuno dei quali ha contribuito con la propria visione e il proprio colore. Questo pezzo collettivo non solo riflette la bellezza della diversità artistica, ma incarna anche il potere della comunità nel sostenere i più vulnerabili. L’opera finale verrà messa all’asta e i proventi saranno devoluti a al supporto di iniziative destinate alle persone in difficoltà. ’Sulla Coda della Cometa’ è più di una semplice esposizione; è un invito a unirsi per creare, condividere e aiutare nel valore della solidarietà e dell’arte come strumento di cambiamento e della bellezza che può scaturire dalla collaborazione. La mostra sarà inaugurata oggi alle 17 nella sede di Artemisia in via Santa Maria alla presenza delle curatrici Donatella Gabrielli e Daniela Bertani con la prolusione artistica di Maria Pina Cirillo, critica dell’arte. Resterà aperta fino al 10 gennaio 2025.

Angela Maria Fruzzetti