Unione dei Comuni: selezione per trovare un consulente legale

La Società della Salute ha approvato un avviso di selezione comparativa per l’affidamento di un incarico professionale di consulenza legale per i servizi socio assistenziali afferenti in generale alle varie aree (anziani, disabili, fragili) e in particolare ai servizi dell’area ‘famiglia, infanzia, età evolutiva e tutela dei minori’.

L’incarico, potrà essere conferito a studio legale, singolo professionista o più professionisti riuniti mediante accordo. Il consulente legale a cui sarà affidato l’incarico dovrà elaborare pareri, stendere atti di carattere legale, fornire indicazioni e consulenza sulla predisposizione di relazioni, documenti, atti e lettere e formazione del personale.

L’incarico avrà una durata di 12 mesi a partire dalla data della sottoscrizione del contratto, ma potrà essere prorogato per ulteriori 12 alle stesse condizioni contrattuali, con scambio di note tra le parti.

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le 13 del 31 gennaio. Tutte le informazioni utili, il bando e la modulistica si possono trovare sul sito della Società della Salute della Lunigiana.