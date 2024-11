Un’aula di musica speciale: "Gabriel danzerà con noi"

Il sorriso di Gabriel danzerà tra le note suonate nella nuova sala musica di Villafranca. Così recita la targa sistemata fuori, a ricordo di Gabriel Alibeaj, morto prematuramente l’anno scorso, a soli 16 anni, a causa di un drammatico incidente. Ed è stata proprio la sua mamma, Imelda, a tagliare il nastro, assieme alla provveditrice Marta Castagna. A ricordare il giovane non potevano mancare il suo papà, Altin e la sorellina Chiara, stretti un toccante abbraccio. E’ stata una mattinata emozionante quella di ieri, al comprensivo Baracchini di Villafranca: davanti a genitori, insegnanti e studenti è stata inaugurata la sala musica che servirà per l’indirizzo musicale che ha preso il via a settembre. I 14 ragazzi della prima, durante la settimana, affronteranno tre ore di musica in più, rispetto agli altri, studiando uno strumento, teoria musicale e musica di insieme. A fare gli onori di casa ci ha pensato la dirigente, Amedea Cinquanta. "Sono molto emozionata – ha detto – nell’inaugurare l’aula di musica, una stanza semplice ma ricca di significato, realizzata grazie alla generosità di tantissimi cittadini che hanno partecipato a una raccolta fondi appena terminata e alla famiglia di Gabriel. La musica è un linguaggio universale, anche se siamo diversi condividiamo sentimenti che ci spingono a trovare la nostra felicità. E’ uno spazio dove i ragazzi potranno dare forma ai sentimenti più semplici, avranno la libertà di raccontarsi, nessuno sarà giudicato, tutti saranno ascoltati, potranno sviluppare sane passioni e coltivare interessi che arricchiscono la vita. L’aula è dedicata a Gabriel, una persona speciale, la sua breve vita è stata piena di allegria, chi l’ha conosciuto sa che era un ragazzo sereno e gioioso, ha lasciato qualcosa di buono. Potrà continuare a vivere ogni volta che un ragazzo suonerà una canzone". "Le note da sole non funzionano – ha aggiunto la Castagna –, servono un’orchestra e un direttore per comporre la melodia. Bello che sia ricordato Gabriel, ci sono vite che, seppure brevi, continuano a guidarci". Se l’indirizzo ha un logo originale, lo si deve ad Aurora Paddeu, che ha vinto il concorso interno indetto tra gli studenti per trovare il disegno migliore. C’era inoltre il sindaco di Villafranca, Filippo Bellesi. "Questo istituto diventa più prezioso – ha evidenziato –, si arricchisce di un’aula di musica, che ha enormi potenzialità, è un valore universale. Qui si parte con la nota migliore, la dedica a Gabriel". Bianca Lazzeroni, insegnante di musica e presidentessa della Filarmonica Santa Cecilia di Bagnone ha espresso i suoi ringraziamenti.

"Quando è nata l’idea dell’indirizzo musicale – ha detto – la collaborazione tra scuola e Filarmonica mi è sembrata naturale. I ragazzi potranno imparare a scuola e poi suonare anche fuori, così la scuola e le associazioni possono diventare risorse le une per le altre".

Monica Leoncini