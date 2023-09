Un’antenna per Vinca: "La zona sarà coperta"

Lo sportello delle Attività Produttive della UCML ha autorizzato la realizzazione di una nuova infrastruttura per la telefonia mobile in modalità 4G nella frazione di Vinca, in Comune di Fivizzano.

"La zona dove sarà posizionata l’antenna è sopra la strada che sale al cimitero in alto sulla sinistra; è lì che i tecnici – dice il sindaco Gianluigi Giannetti – hanno rilevato il miglior segnale per una soddisfacente capacità di copertura e comunicazione. Per noi è un grande risultato riuscire a coprire Vinca, particolare frazione il cui abitato è racchiuso nella omonima Valle. Un risultato atteso da anni, utile soprattutto per gli abitanti e per la sicurezza di quanti frequentano la montagna; un impegno che mi ero preso con i residenti e che avevo ribadito anche in tempi recenti. Non è stato facile: avevamo da risolvere una serie di questioni perché Vinca è collocata nell’area del Parco Regionale delle Alpi Apuane e quindi è stato necessario risolvere molte questioni normativo-burocratiche. La società che posizionerà l’antenna e ne curerà il funzionamento è Wind Tre e i lavori – specifica il primo cittadino – avranno inizio fra fine ottobre e inizio novembre. Entro fine anno il paese e l’area circostante saranno collegate. Un grande risultato per Vinca e la Vallata". "In merito all’antenna per la telefonia mobile a Vinca, abbiamo ottenuto l’autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali e anche dal Parco delle Apuane – spiega poi Giovanni Poleschi, vicesindaco – era necessario infatti rispettare determinati canoni urbanistici e norme relative, dato che la zona è tutelata da vincoli paesaggistici. La nostra amministrazione lavorava da anni a questo risultato. Approfitto dell’occasione per dare la notiza che entro la fine dell’anno prossimo, il 99% del territorio del Comune di Fivizzano sarà raggiunto dalla banda ultra larga, dalla fibra ottica".

Roberto Oligeri