Un’Academy per addetti al montaggio

Un’Academy per formare addetti al montaggio e smontaggio a Massa Carrara. E’ organzizata da Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano. Il corso di formazione, gratuito, della durata di tre settimane, è in partenza nel 2025 e prevede la partecipazione di 30 risorse. Attraverso lezioni teoriche e sessioni pratiche presso lo stabilimento aziendale di Carrara, le figure selezionate avranno l’opportunità di sviluppare le competenze di base necessarie in ambito metalmeccanico. Tra i requisiti richiesti per partecipare all’Academy, figurano la disponibilità a lavorare su turni, una buona manualità e una predisposizione al lavoro di squadra, oltre a una forte motivazione a imparare e a mettersi in gioco.