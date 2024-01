Una targa per Lucio Battisti. Marina ricorda il soggiorno del grande cantante in città

Una targa multimediale dedicata al cantautore Lucio Battisti. Sarà posizionata nelle prossime settimane nella pineta antistante il complesso fieristico di Carrafiere. A chiedere di intitolare la targa a Lucio Battisti e al suo speciale legame con Carrara sono stati un gruppo di cittadini. E così la giunta comunale lo scorso 2 gennaio ha deciso di accontentarli. I rapporti tra Carrara e Lucio Battisti risalgono all’estate del 1970, quando il cantautore insieme al paroliere Mogol, intraprese il mitico ed insolito viaggio a cavallo Milano-Roma e che per tre notti, nel giugno di quell’anno sostarono a Marina di Carrara nel maneggio del Paradiso. Mogol inoltre più volte ha raccontato di aver visto insieme a Battisti ‘la partita del secolo’ Italia-Germania (4-3) del Campionato Mondiale del Messico (17 giugno 1970) in un locale a Marina di Carrara. E poi ci sono le numerose testimonianze dei cittadini carraresi, che ricordano un concerto improvvisato sul tetto dell’allora bagno Vittorio da Battisti e Mogol durante il loro soggiorno a Marina di Carrara. La targa in memoria del cantautore che ha fatto sognare e innamorare generazioni di suoi fans, sarà posizionata nella pineta davanti alla Imm sul lato mare di Via Oriana Fallaci.

"Il Comune di Carrara dedica questa targa al cantante Lucio Battisti (1943-1998), a ricordo del suo soggiorno a Marina di Carrara nel giugno del 1970 – questo il testo che sarà inserito all’interno della targa – durante il mitico viaggio a cavallo, da Milano a Roma, con Giulio Rapetti Mogol, autore dei testi delle sue canzoni immortali. Come ‘che anno è, che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te Le mie mani come vedi non tremano più e ho nell’anima in fondo all’anima, cieli immensi e immenso amore e poi ancora, ancora amore, amor per te. Fiumi azzurri e colline e praterie dove corrono dolcissime le mie malinconie. L’universo trova spazio dentro me ma il coraggio di vivere, quello ancora non c’è". Non solo una targa ricordo ma anche uno spunto per raccontare ai turisti stranieri la figura e il carisma del cantautore scomparso nel settembre del 1998 all’età di 55 anni. Infatti nella targa oltre al logo del Comune di Carrara saranno inseriti Qr code in italiano e inglese, che una volta scansionati rimanderanno a due link contenenti brevi note biografiche su Battisti.