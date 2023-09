Una targa in memoria di Anna Maria Rivieri

Con Anna Maria, una memoria e una preghiera per tutte le vittime civili di guerra. Con il patrocinio del Comune il 9 settembre ricorre l’80° anniversario della morte di Anna Maria Rivieri, prima vittima civile della nostra città dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943. Anna Maria Rivieri, spensierata bambina di 11 anne, fu ferita mortalmente vicino a casa, da un colpo di mortaio ’alleato’ sparato contro un convoglio ferroviario di militari tedeschi in sosta fuori della stazione di Massa. A ricordare la vittima e l’evento sono unitamente impegnate l’associazione nazionale vittime civili di guerra (Anvcg), sezione di Massa-Carrara, e l’associazione apuana volontari della libertà (Fivl). Il Comune ha voluto realizzare una targa ricordo posizionata vicino al punto dove cadde il colpo mortale di mortaio, in via San Remigio di Sotto.

La cerimonia di inaugurazione della targa si terrà domani, alle 17.30, alla presenza del sindaco Francesco Persiani. L’inaugurazione prevede la benedizione della targa di Anna Maria Rivieri e la deposizione di un omaggio floreale. Ci saranno gli interevnti, oltre che del sindaco, del presidente dell’Anvcg Elio Bernabò e del presidente della Fivl Giancarlo Rivieri, fratello della vittima. Di seguito ci sarà una messa nella chiesa di Turano celebrata da don Daniele Arcari.

A. M. Fru.