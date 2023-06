Una stanza per ricordare Elisa Santucci al liceo Montessori-Repetti

Commovente l’inaugurazione de “La stanza di Elisa” nella sede delle scienze umane del liceo Montessori Repetti. Una stanza realizzata dagli studenti in ricordo della compagna Elisa Santucci con l’aiuto dei professori, in particolare Graziana Arcolini e Chiara Franchi, decorata con murales che fanno rivivere momenti con la ragazza. La giornata si è conclusa in giardino, dopo l’apertura ufficiale della stanza e della mostra presentate dalla giovane Jasmine Serenetti, la lettura della poesia scritta da Alessia Poletti e l’esecuzione di una canzone scritta e interpretata dall’alunno Nicolò Indino. Emozioni soprattutto quando la mamma di Elisa ha letto una lettera dedicata agli studenti e regalato loro bracciali con il simbolo dell’infinito. Ragazzi e insegnanti hanno poi ringraziato la famiglia Santucci, la dirigente Alessandra Carozzi, il DSGA Jacopo Corsini e i collaboratori che hanno partecipato attivamente all’inaugurazione. "Abbiamo potuto – conclude la professoressa Arcolini – ricordare Elisa e il suo bellissimo sorriso che rimarrà sempre nei nostri cuori".