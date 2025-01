Una sede per la polizia municipale. Andrea Tosi la spunta all’unanimità

Sessanta giorni per istituire un presidio fisso di polizia municipale ad Avenza. Questo il punto principale della mozione presentata in consiglio da Andrea Tosi e votata all’unanimità e sulla quale è giunto il plauso dell’onorevole Andrea Barabotti che si è compimentato con il giovane Tosi. La mozione ha concluso un dibattito di due ore sulla sicurezza ad Avenza. Dopo i recenti fatti di criminalità, il tema è inevitabilmente finito sui banchi della politica. Diversi i punti elencati nella mozione, a partire dall’istituzione di un presidio mobile entro 15 giorni, della polizia municipale. Disporre poi un piano di pattugliamenti sempre da parte della polizia municipale, tavolo permanente per la sicurezza della frazione, intervento straordinario di riqualificazione urbana e canali di comunicazione diretti con la cittadinanza. Il punto più importante è però l’istituzione di un presidio fisso da attivare entro 60 giorni. Nel documento proposto dal leghista era presente anche la dotazione del taser, l’arma ad impulsi elettrici, da assegnare agli agenti. Su questo la maggioranza ha chiesto un emendamento, poi passato, per eliminarlo. "Accetto l’emendamento sul taser per responsabilità - ha dichiarato Tosi - perchè le altre proposte hanno tempi certi. Ma sono a favore del taser e lo riproporrò".

Questo è solo uno dei tanti temi affrontati su Avenza nel corso del consiglio, aperto con l’intervento di Monica Menconi di Avenza Resiste. "Non ne possiamo più - ha ammesso Menconi - e ci chiediamo cosa altro debba succedere perché avvenga un intervento concreto. Servono provvedimenti urgenti sul presidio dei vigili e sul pattugliamento delle forze dell’ordine. Che si intervenga con telecamere. Chiediamo provvedimenti anche sull’ex mercato coperto, oltre a intervenire su Sala Amendola ed ex Cat". Lungo il dibattito che ne è seguito in consiglio, con tanti interventi tra maggioranza e opposizione. Tra le proposte dell’opposizione, Massimiliano Bernardi ha invitato l’amministrazione a spostare di più gli agenti su Avenza piuttosto che impegnarli costantemente nei posti di blocco stradali, mentre Massimiliano Manuel ha ricordato l’importanza del discorso sicurezza anche nel centro di Carrara. Simone Caffaz e Matteo Martinelli hanno posto l’accento sulla necessità di migliorare subito gli interventi di rigenerazione urbana, ritenuti al momento insufficienti. Infine Andrea Vannucci, ricordando il tanto tempo passato dai primi episodi avvenuti in via Sforza, ha sollecitato l’amministrazione a muoversi in fretta.