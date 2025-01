Una scuola per stranieri e adulti. Al Cpia non è mai troppo tardi

Sono 900: stranieri, adulti, giovani fuori tempo massimo. Sono gli alunni del Cpa, il centro scolastico provinciale di istruzione per gli adulti. A Carrara sono nella sede di Pontecimato, ma la crescita continua del numero degli iscritti impone nuove sedi. Così, sotto la guida del dirigente Emilio Di Felice, stranieri, adulti, minori alla ricerca del tempo perduto fanno lezioni ad Aulla, Pontremoli, a Massa nell’istituto ’Meucci’, a Montignoso a villa Schiff.

Tre i tipi di scuola e i diplomi che vengono rilasciati dal Cpa con corsi serali: l’alfabetizzazione per gli stranieri, con rilascio di diploma A2, il diploma di secondaria di primo grado, la vecchia terza media, e il biennio generico delle superiori. Nelle aule di Pontecimato, nella sede del Villaggio del sole, entrano allievi dai 16 ai 60 anni e più. Chi viene in Italia e vuole conoscere la nostra lingua, chi si ritira qui per vivere gli anni della pensione, chi ha deciso di reintrodursi nel percorso scolastico lavorando. Insomma – spiega Di Felice – una scuola attiva e di grande importanza che ha ricevuto adesso 214mila euro di fondi del Pnrr finalizzati a combattere la dispersione scolastica. Siamo in continua crescita – spiega il dirigente Emilio Di Felice – Tuttavia mancano gli insegnanti. Abbiamo appena aperto diversi bandi per docenti di italiano, inglese e matematica e manca anche lo psicologo. Si tratta di un professionista che serve non tanto per il sostegno psicologico quanto per l’attività di coaching motivazionale per sostenere i ragazzi che sono usciti dal percorso scolastico a reinserirsi riducendo così il fenomeno della dispersione".

Una scuola in continua crescita, dove non è mai troppo tardi, fatta di adulti che per motivi di lavoro o di soggiorno intendono imparare la nostra lingua, ma anche da tanti minori che nei locali di Pontecimato intendono recuperare con corsi serali quel diploma perso per vari motivi. Per gli insegnati che intendono presentare domanda i bandi sono sul sito della scuola Cpa. "Reclutamento di docenti interni, collaborazioni plurime, esterni – si legge nel bando –, nello specifico sono previsti interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica nei confronti di studenti che presentino particolari fragilità motivazionali e nelle discipline di studio, a rischio di abbandono o che abbiano interrotto la frequenza scolastica".