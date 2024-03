Una scuola di autobiografia. L’esperienza di Anghiari sbarca anche in città

Apre in città, da Spazio Alber1ca, il Centro per l’Autobiografia. Dopo l’esperienza di laboratorio autobiografico in cui le donne del circolo scrissero “Perché proprio a me? E perché no?”, adesso l’apertura di un vero e proprio centro sulla scrittura autobiografica. Da quella esperienza che aveva visto un gruppo di madri di ragazzi partiti in svantaggio, il lavoro è poi continuato con un gruppo di lettura dedicato a questo genere. Parallelamente sono continuati lo studio e l’approfondimento delle tecniche di gestione di laboratori autobiografici della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari, fondata da Duccio Demetrio nel 1988. Un progetto nato dal felice incontro tra il giornalista Saverio Tutino e lo stesso Demetrio. Anghiari è diventato un “luogo della memoria” e di 15 anni di attività didattica hanno fatto della Libera Università di Anghiari un vero e proprio ‘laboratorio autobiografico permanente’.

All’attività dei corsi si sono poi aggiunte negli anni la scuola estiva, dal 2011 il Festival dell’autobiografia, convegni, collaborazioni con artisti, attori, scrittori, poeti. Grazie alla frequentazione ormai triennale dei corsi di Anghiari anche a Carrara, avremo quindi, grazie alla presidente del circolo Spazio Alber1ca Luciana Ceccarelli, la possibilità di aprire un Centro che si occuperà di autobiografia.

Il taglio del nastro sarà martedì alle 17:30 nella sede del circolo Spazio Alber1ca inpiazza Alberica, con la presentazione del progetto e di un nuovo laboratorio autobiografico “ Raccontarsi … un po’“ aperto a quanti hanno voglia o curiosità di esplorare la dimensione affascinate del racconto di sé, del dissodamento della memoria. C’è un valore insito nel ripercorrere e condividere esperienze di vita, non come sfogo o con intenti analitici, ma come atto di cura di sé, per ricucire e capire ciò che ancora possiamo diventare ripercorrendo ciò che è stato. Nell’incontro di martedì verranno presentati la metodologia, i tempi, gli obiettivi, le tecniche del nuovo laboratorio autobiografico. Sarà possibile chiedere chiarimenti, capire le potenzialità di conoscenza e valorizzazione di sé e della propria storia e decidere se partecipare al laboratorio. Per informazioni [email protected], 3384279178.