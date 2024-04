Una rotatoria fra viale Colombo e via Modena

Proseguono nei tempi i lavori del primo lotto del waterfront. I cantieri sono stati avviati il 10 marzo, insieme agli interventi del lotto 2. I lavori, finanziati dall’Autorità portuale con fondi Pnrr, ministeriali, regionali e della stessa Autorità, renderanno più funzionale l’accesso al porto riqualificando tutto l’asse di viale Colombo e viale da Verrazzano. Nel frattempo è stata ultimata la passeggiata del lotto 4, che consegnerà a Marina, a settembre, un nuovo percorso sul mare. Al momento si sta ridisegnando l’asse compreso di due nuove rotatorie: la prima all’incrocio con viale Zaccagna e la seconda all’intersezione con via Modena, con la conseguente riqualificazione di viale Colombo. È prevista anche una modifica della ferrovia, che sarà portata all’interno dello scalo con un nuovo ponte di accesso al porto. La durata prevista dei lavori è di 520 giorni naturali dalla consegna del cantiere. Il comando di polizia municipale, per garantire la sicurezza dei cantieri, ha stabilito con un’ordinanza che fino al 30 giugno ci sarà un restringimento della carreggiata stradale e un divieto di sosta su entrambi i lati con rimozione per tutti i veicoli in viale Colombo nei pressi dell’intersezione con via Modena.