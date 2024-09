"Una provincia molto interessante". Il saluto del nuovo comandante

di Alfredo Marchetti

"Sono molto soddisfatto di essere qui, ringrazio i vertici che mi hanno dato la possibilità di conoscere questa realtà, che trovo molto interessante". A parlare è il colonnello Alessandro Dominici, il nuovo comandante provinciale dei carabinieri. Arrivato nei giorni scorsi da Roma, ha assunto il comando del provinciale il 31 agosto scorso, comando retto fino al giorno precedente dal generale Americo Di Pirro.

Il colonnello Dominici, 49 anni, lombardo d’origine (è nato a Sesto San Giovanni), sposato, ha intrapreso la carriera militare nel 1994 frequentando prima la Scuola allievi carabinieri di Roma e poi la Scuola Sottufficiali. Successivamente ha frequentato l’Accademia militare di Modena e la scuola ufficiali carabinieri di Roma conseguendo la Laurea in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

"Lasciatemi fare – prosegue – un ringraziamento al generale Di Pirro, il quale ha lavorato in maniera egregia, ho trovato un comando provinciale in grande armonia. In questi giorni ho incontrato sua eccellenza il Prefetto Guido Aprea e il signor Questore Santi Allegra. Ho notato con piacere la grande sinergia con le altre forze di polizia. Non avevo mai visitato questa provincia. Dagli studi che ho potuto fare ho trovao questo territorio molto interessante".

Nel corso della carriera militare ha ricoperto numerosi incarichi di comando sia in istituti di formazione dell’Arma, sia soprattutto presso reparti territoriali dislocati in diverse aree del territorio nazionale: comandante di compagnia alla Scuola allievi Carabinieri di Iglesias, comandante del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia carabinieri di Quartu Sant’Elena, comandante della compagnia carabinieri di Mondovì, comandante del nucleo operativo e radiomobile del reparto territoriale di Olbia, comandante della Compagnia di Larino, comandante del nucleo radiomobile di Napoli e, negli ultimi quattro anni, del nucleo radiomobile della Capitale. E’ stato inoltre impegnato in missioni internazionali per operazioni di peacekeeping in Palestina.