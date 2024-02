Una proposta per il Castello: "Perchè non ’ripopolare’ i saloni con i ritratti dei Cybo Malaspina?"

Perché non... ri-popolare i saloni del Castello Malaspina con ritratti della dinastia dei Cybo Malaspina? La proposta è di Galeano Fruzzetti (già assessore alla cultura), uno dei promotori della mostra ’Alberico Cybo Malaspina’ raccontata a Palazzo Ducale in sedici ritratti. "L’idea è nata ascoltando alcuni visitatori della mostra i quali, apprezzando il lavoro eseguito dai nostri artisti aderenti al circolo Pablo Picasso di Massa e, indicando le bellezze storiche della nostra città, Palazzo Ducale e Castello Malaspina, si sono soffermati sul fatto che le sale del Castello si presentano nude, vuote. Da quelle considerazioni mi è venuta l’idea di far rivivere i personaggi della dinastia Cybo-Malaspina proprio all’interno del Castello, attraverso i ritratti di questi illustri della casata Cybo Malaspina. Successivamente, la proposta è stata discussa con i componenti del Pablo Picasso e ben accolta da tutti. Adesso spetta a chi amministra la città valutarne la fattibilità. Gli artisti che si sono misurati con questo genere pittorico hanno mostrato tutta la loro abilità, sono stati molto apprezzati e quindi sono pronti a far rivivere la casata nelle sale del vecchio maniero". La dinastia dei Cybo Malaspina ha governato il nostro territorio fino ai primi decenni dell’Ottocento.

La kermesse al Ducale è stata apprezzata registrando una considerevole partecipazione anche alle conferenze programmate: vale a dire ’Alberico e la costruzione urbana della città’ con l’architetto Claudio Palandrani , presidente dell’associazione Apuamater; ’Massa segreta’ con la professoressa Rosaria Bonotti, lo stesso Palandrani e il regista Riccardo Dalle Luche; ’Il monumento ad Alberico Cybo Malaspina a Massa’ con lo storico Franco Frediani; ’Un viaggio nella musica barocca’ con il gruppo Ensemble di Massa Cybea; ’Quale futuro dell’arte?’ con Daniele Terzoni.

Questi gli artisti che hanno eseguito i ritratti: Aldo Bonucelli, Achille Pardini, Edoardo Mosti, Emy Caribotti, Elisabetta Costi, Gabriella Lorenzoni, Galeano Fruzzetti, Giuli Jamagidze, Laura Gabriele, Lorenzo Mosti Matilde, Luigi Barsotti, M. Grazia Colombo, Mamy D.M, Manola Caribotti, Patrizia Cristina Pelù e Rosanna Tongiani.

Angela Maria Fruzzetti