Una pagina speciale dedicata agli auguri Inviateci i vostri messaggi via mail

San Valentino sta per arrivare e come ogni anno La Nazione vi dà l’occasione di pubblicare sul vostro giornale gli auguri alla persona amata. Inviate i vostri messaggi all’indirizzo di posta elettronica [email protected] Il 14 febbraio pubblicheremo una pagina speciale con tutti i vostri messaggi. La festa di San Valentino è una ricorrenza dedicata agli innamorati, celebrata in gran parte del mondo (soprattutto in Europa, nelle Americhe e in Estremo Oriente). L’originale festività religiosa prende il nome dal santo e martire cristiano Valentino di Terni: istituita nel 496 da Papa Gelasio I, andò a sostituirsi alla precedente festa pagana dei Lupercalia.

Intanto iniziano a essere pubblicate sui social le prime fotografie di coppie di tutte le età che si scattano un selfie nelle ’zone romantiche’ di Massa. Dalla piastronata che porta al castello Malaspina alla piazza Aranci e il Duomo passando per piazzetta della Conca alias piazza della Musica. Il centro storico è disseminato di cartelli ad hoc che indicano le zone ’fotografabili’ con il partner ma anche con parenti, amici e anche amici a quattro zampe. L’hashtag da utilizzare è #massadavivere, iniziativa del Ccn.