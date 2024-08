"Una Oss mi ha spinto fuori stanza". Scatta l’esposto ai vertici dell’Asl

"Quella operatrice sociosanitaria mi ha spinto fuori dalla stanza di mia madre. Sono stato vittima di un comportamento inappropriato. Chiedo che venga avviata un’indagine interna". A denunciarlo è Sabrina Del Sarto di Montignoso, è lo fa presentando un esposto alla direttrice dell’Asl Maria Letizia Casani, all’assessore regionale alla Sanità Simone Bezzini, al direttore sanitario dell’Asl Giacomo Corsini, al direttore dell’ospedale per acuti Giuliano Biselli.

Nell’esposto la donna precisa la sua intenzione "a presentare un reclamo formale in merito a un episodio gravissimo occorso al Noa 19 agosto che ha coinvolto una componente del personale Oss incaricata. A causa della mancata collaborazione del personale in servizio non è stato possibile avere le generalità dell’operatrice e pertanto ai fini dell’individuazione della persona. Credo che il comportamento dell’Oss in questione non solo sia stato del tutto inappropriato e assolutamente non professionale, ma anche potenzialmente lesivo dei miei diritti e della mia dignità.

In quel giorno, mentre mi trovavo nella stanza di degenza di mia madre, paziente ricoverata nella vostra struttura, sono stata vittima di di un’azione di forza ingiustificata da parte dell’Oss in servizio. Quest’ultima, senza alcun motivo legittimo, mi ha intimato di lasciare la stanza con modi arrogantiƟ e aggressivi. Di fronte al mio legittimo stupore, l’operatrice ha proceduto a meƩmettermi le mani addosso, spingendomi fisicamente fuori dalla stanza e avvicinandosi al mio viso in maniera minacciosa e intimidatoria".

La donna, dopo aver presentato la situazione, avanza anche delle richieste: "Chiedo un’indagine immediata e approfondita sull’accaduto, previa identificazione della persona per verificare le circostanze che hanno portato a tale episodio e l’adozione di provvedimentiƟ disciplinari nei confrontiƟ dell’Oss responsabile, al fine di evitare il ripetersi di simili comportamentiƟ in futuro". Oltre a questo, Del Sarto chiede anche "Una risposta scriƩa che mi informi sugli esiti dell’indagine e sulle misure adottate". E inoltre: "La garanzia che episodi simili non si verifichino più, aƩraverso l’implementazione di misure correƫve e di formazione per il personale".

Contattata l’Asl ha fatto sapere di essere già a conoscenza dell’esposto e che farà i suoi approfondimenti.