Una nuova panchina rossa. Omaggio a Domenica Manfredi

Una nuova panchina rossa sul viale Roma di fronte alla casa dove aveva abitato Domenica Francesca Maria Manfredi, alla quale è stata dedicata dal figlio Massimo Santucci, presidente dell’associazione AEVV (associazione europea vittime di violenza), da lui fondata. Non è in memoria di un femminicidio ma di una donna capace di cambiamento culturale. Domenica (1935/2000) nei primi anni ’80, madre di tre figli, da Massa fuggì in Svizzera, allontanandosi dal marito violento. Portò, in un secondo momento, anche il bambino più piccolo, Massimo. Ebbe il coraggio di dare un taglio a quell’ amore malato, un messaggio importante per ogni donna che subisce violenza. Erano presenti all’inaugurazione i figli, Massimo e Fabrizio Santucci, la famiglia di Massimo; Stefano Della Bona, coordinatore della nazionale di calcio di Aevv; una rappresentanza della Polizia Municipale di Massa, formata da Damiano Conti e Alessio Vitaloni.

La storia di Domenica è narrata da Massimo Santucci nel libro “Il coraggio da cui tutto ha inizio“, già presentato nella capitale romana e che presto sarà presentato anche nella nostra città. Un libro da cui trarre messaggi positivi capaci di dare una forza in più alle donne vittime di violenza.