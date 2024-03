Una nuova luce in via Rinchiosa. Apre la libreria Mondadori

Oggi alle 17,30 in via Rinchiosa si inaugura la nuova libreria Mondadori. Una nuova luce dopo che aveva chiuso i battenti la libreria ‘Pianeta Fantasia’. Ad aprirla sono Giorgia Grasso ed Elena Torelli, rispettivamente figlia e madre di 29 e 66 anni, con una vera e propria passione per i libri. Questa di Marina di Carrara per Giorgia ed Elena è il secondo punto vendita targato Mondadori, dopo lo storico punto vendita di Sarzana che gestiscono da oltre sedici anni. "Abbiamo già una libreria Mondadori in via Mazzini a Sarzana – spiega Giorgia –, ma abbiamo deciso di aprirne una seconda a Marina perché amiamo leggere e investire sulla cultura ci sembrava la cosa giusta da fare. La passione per i libri me l’ha trasmessa mia madre, con i libri ci sono cresciuta. Appena abbiamo saputo che la libreria era in vendita l’abbiamo presa e ristrutturata. La gente è molto contenta, mentre stavamo ristrutturando ci bussavano e ci facevamo i complimenti per avere deciso di riaprire una libreria – prosegue Giorgia –. Ci saranno oltre settemila volumi, in particolare thriller e classici, ma anche gadget, cartoleria, articoli per bambini, fumetti, manga e i booktok, i libri degli influencer di tik tok molto in voga tra i più giovani. Molto spazio sarà dato all’editoria locale. Io e la mamma siamo molto legate a Marina di Carrara, lei ci veniva in vacanza e io l’ho frequentata ai tempi in cui frequentavo il liceo pedagogico".

A.P.