Camminata sulla spiaggia per raccogliere la plastica. Sport e salute dell’ambiente

Attività sportiva per avere cura della propria salute ma anche attenzione attenzione alla salute dell’ambiente tra gli impegni dell’associazione sportiva Moove & Ptpro di Massa che nei giorni scorsi ha organizzato una camminata “ecologica” sulla spiaggia di marina di Massa. In movimento da piazza Bad Kissinger al Gio beach club con l’obiettivo di raccogliere i rifiuti plastici abbandonati sulla spiaggia e contribuire attivamente alla salvaguardia dell’ambiente. Un’iniziativa che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Massa e visto la presenza dell’assessore all’ambiente Roberto Acerbo al quale arrivano i ringraziamenti dell’associazione. E il grazie va anche a tutti i volontari che hanno partecipato alla mattinata di pulizia straordinaria del litorale, oltre all’Asmiu che ha fornito il materiale necessario perché la raccolta dei rifiuti potesse essere svolta in sicurezza ed ha consentito poi uno smaltimento adeguato del molto materiale raccolto sulla spiaggi.

L’associazione “Move” ha come scopo esclusivo la gestione, la promozione e l’organizzazione di sport in palestra per "garantire uno spazio di libero confronto, di partecipazione attiva alla vita sociale e culturale, aperto e democratico, in cui i giovani e i cittadini tutti che lo desiderano possano sviluppare le proprie aspirazioni nelle ragioni di quello “ stare insieme” posto alla base delle esigenze associative". Un’associazione guidata dal presidente Enrico Malcontenti, dal vice Stefano Malcontenti, segretaria è Ilaria Beani, i consiglieri Saverio Drago, Nicola Santobianchi e Giorgia Tovo. Oltre agli eventi sportivi in palestra saranno organizzate altre giornate di raccolta dei rifiuti.