Una nuova casa per l’Arma. Cominciata la selezione per trovare caserme

I carabinieri cercano nuove caserme e la prefettura ha lanciato una manifestazione di interesse per trovare immobili adatti. In Provincia di Massa Carrara i contratti di locazione sono tutti scaduti e a causa del mancato rinnovo è tempo di trovare nuovi spazi. I proprietari di immobili adatti a diventare caserme dovranno rispondere alla manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12 del 30 maggio nell’area ‘bandi di gara’ della prefettura all’indirizzo pec: [email protected]. Nello specifico si cercano caserme per la compagnia carabinieri di Carrara, Fossola, Avenza e Marina di Carrara.

La prefettura cerca stabili in locazione passiva, un particolare modello di contratto di affitto che ha come conduttore un ente della pubblica amministrazione, con la formula sei anni più ulteriori sei. Su Carrara lo stabile dovrà avere una superficie interna lorda di almeno 1.709 metri quadrati di cui 669 saranno adibiti ad alloggio. La superficie scoperta invece dovrà essere di circa 697 metri quadrati. Tutti gli edifici dovranno inoltre possedere le indispensabili condizioni di sicurezza, funzionalità e benessere per il personale, avere mura perimetrali di protezione esterna, rispettare le normative in materia urbanistica, antisismica, antinfortunistica, di prevenzione incendi e di certificazione energetica, e risultare in regola con le norme urbanistiche e di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Ma anche essere senza barriere architettoniche e dotati di idonee soluzioni tecnologiche, al fine di contenere i costi relativi ai consumi energetici. "Saranno considerate ammissibili proposte di immobili o porzioni di immobili da ristrutturare, per i quali la proprietà si impegna a realizzare, a propria cura e spese – si legge nella manifestazione di interesse –, le opere necessarie a rendere l’immobile conforme alle disposizioni di legge, ai requisiti richiesti o ad ulteriori esigenze della parte locataria".

Per la compagnia dell’arma di Fossola invece si cerca un edifico con una superficie lorda interna di almeno 487 metri quadrato, di cui 104 da destinare agli alloggi e una superficie scoperta di trecento metri quadrati. Per quella di Avenza la futura caserma dovrà avere una superficie lorda interna di almeno 981 metri, così da poter ricavarne 280 da adibire ad alloggio del personale e una superficie esterna di 100 metri quadrati, per Marina uno stabile con una metratura interna calpestabile di 742 metri quadrati (492 per gli alloggi) e un esterno da 4.929 metri quadrati.

