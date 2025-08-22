Una multiservizi per le esigenze delle aziende

La storia a piccoli passi

22 ago 2025
REDAZIONE MASSA CARRARA
Si chiama M&TA Multiservizi la nuova realtà nata per rispondere alle esigenze delle imprese apuane, che si propone come partner strategico per aziende e privati. L’obiettivo è offrire alle aziende un servizio a 360°, riducendo gli sprechi di tempo e migliorando l’efficienza aziendale. M&TA è composta da un team di revisori ed esperti contabili, formatori aziendali, professionisti che hanno maturato la loro esperienza in realtà importanti. Un pacchetto di servizi gestionali e amministrativi completo e personalizzato, che libera le aziende da incombenze burocratiche e le aiuta a crescere. Offre dunque formazione continua e consulenza in materia di sicurezza e igiene sul lavoro: ricerca fondi per garantire un piano formativo continuo. Sicurezza sul luogo di lavoro. I consulenti in sicurezza sul lavoro si occupano di tutti gli aspetti tecnici e burocratici previsti dalla legge, offrendo un’analisi iniziale gratuita. Tra i servizi anche l’organizzazione di eventi e meeting, supporto per eventuali pratiche complesse, consulenza amministrativa, percorsi di formazione tecnica e professionale, attività di coaching, supporto al cambiamento e sviluppo soft skills, gestione della contabilità e consulenza del lavoro. A disposizione medici e centri medici partner, la sinergia tra questa figura. M&TA Multiservizi si trova a Massa Viale Chiesa 22/2.

© Riproduzione riservata