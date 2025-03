Una frana al Piagnaro. Crolla un giardino privato

Quando l’altra notte gli abitanti del Piagnaro sul versante del Torrente Verde hanno sentito un tonfo sordo e pesante, hanno pensato al rotolamento di grosse pietre mosse dalla corrente nell’alveo fluviale sottostante. Ma ieri mattina dopo aver aperto le finestre si sono accorti che il maltempo aveva inghiottito il giardino del Villino del sole, un edificio abbandonato e disabitato da anni, abbarbicato alla collina del Piagnaro. Centinaia di metri cubi di terreno erano franati a valle portandosi via l’area verde accanto alla casa, la cui porta di ingresso si apre lungo la strada che sale dalle piazze storiche al castello. Sabato la pioggia caduta intensamente ha spinto il muro di contenimento del giardino travolgendolo.

E’ scattato l’allarme alla Polizia urbana che ha fatto intervenire l’Ufficio tecnico comunale per un sopralluogo finalizzato a valutare gli eventuali rischi per le case vicine. C’erano l’ingegner Roberto Bertolini e l’architetto Stefano Bertoncini, ma anche il sindaco Jacopo Ferri si è mosso per verificare la situazione. Per fortuna a valle del movimento franoso non ci sono costruzioni, ma uno spazio libero che arriva al fiume.

In sostanza, il giardino a pianelle non c’è più: è rimasta solo una fetta di terra che però potrebbe essere pericolante. A parte il dissesto, non si registrano danni ad altre cose o persone e ad oggi l’abitazione, in teoria, rimarrebbe agibile perché le fondazioni sono ancorate al fondo del pendio che si è riempito di detriti. Stamane verrà effettuata una perizia tecnica per valutare gli interventi necessari. Potrebbe complicare la burocrazia legata all’episodio, il fatto che il Villino del sole, al momento non abbia un proprietario riconosciuto, perché l’ultima intestazione era di un’insegnate elementare deceduta negli anni Settanta, senza eredi. Intanto la via del Piagnaro nella zona in cui si è verificato il movimento franoso è stata blindata a metà dalla polizia municipale per consentire il passaggio ai pedoni che si recano al castello che comunque hanno a disposizione anche altre vie di accesso.

N.B.