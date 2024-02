Una famiglia sotto i riflettori “A modern musical comedy“

La stazione teatrale a Bagnone prosegue stasera alle 21 con ‘Family.A Modern Musical Comedy’, libretto, testi, musiche, regia Gipo Gurrado (nella foto), coreografie e movimenti scenici Maja Delak, con Andrea Lietti, Giovanni Longhin, Ilaria Longo, Nicola Lorusso, Roberto Marinelli, Marco Rizzo, Elena Scalet, Paola Tintinelli, produzione Elsinor Centro di Produzione Teatrale, con il contributo di NEXT-Laboratorio delle Idee. Family è un nuovo modern musical d’autore che attinge dalla tradizione del teatro musicale, dal teatro di prosa e dal linguaggio del musical per andare in una direzione nuova nella quale musiche e canzoni diventano il principale elemento scenico e recuperano il meglio della tradizione cantautorale scegliendo temi lontani dalla drammaturgia classica del musical. Family offre una riflessione sul nostro tempo e al centro del racconto c’è una famiglia come tante altre. Il plot vira su un gruppo di persone che vive, cambia e invecchia sul filo di un legame inesorabile. Fin qui nulla di nuovo, se non fosse per un inedito e insospettabile angolo d’osservazione, accogliente e morbido, che offre l’occasione per avere, almeno per una volta, uno sguardo libero, candido e disincantato sulla famiglia e sui suoi componenti. Per info e prenotazioni: 0187427833 - 3343010785 o mail a [email protected].